Asser scholen halen 130.000 euro op met beklimming Franse berg

ASSEN - Het was guur, koud en nat. Maar ze hebben het gehaald. Leerlingen en docenten van CS Vincent van Gogh en het Gomarus College in Assen hebben de Col du Galibier in Frankrijk bedwongen.

Ze zijn wandelend, rennend en fietsend de Franse Alp opgegaan voor een goed doel. "Het weer was echt heel slecht", vertelt leerling Pim Beule van CS Vincent van Gogh. "We begonnen heel vroeg in het donker. Na een uur begon het te regenen, bovenop de berg sneeuwde het ook. Toen we later 's middags naar de berg keken was die al heel wit."Ook Corina Louwerse had het af en toe zwaar. "Het werd ook heel glad, dus het was moeilijk om te berg te beklimmen", zegt ze. Maar ze kreeg het voor elkaar. Hoe? "Gewoon doorlopen." De meesten hadden toch een beetje spierpijn na afloop. "Maar het gaat nu weer goed met de spieren", aldus haar zus Selina.De leerlingen hadden voorafgaand aan de beklimming veel getraind. Pim mocht de fiets van zijn oom lenen. "En sinds het trainen ben ik ook gewoon voor mijzelf veel gaan fietsen." Elin Slagt koos voor hardlopen. "Ik ging rennen, omdat ik dat ontspannend vind als je een goed ritme hebt."Docent Christel de Jong bereidde haar leerlingen goed voor op de tocht. "Je geeft adviezen over wat je aantrekt. Maar heel veel gebeurt ook mentaal", legt ze uit. "Je bijt je hierin vast. Ook was er een groot saamhorigheidsgevoel. Je voelt je één grote familie, ook met de anderen."In totaal is er 820.000 euro opgehaald. "Onze school haalde 80.000 euro op", vertelt De Jong. "We zijn supertrots. We hadden gehoopt op 50.000 euro, dus dit is helemaal fantastisch. Dat iedereen het gered heeft is ook een enorm compliment." Het Gomarus College haalde 50.000 euro op.Stichting Fietsen voor een Huis. Die stichting heeft een project in Bangladesh, waar mensen voor 1.000 euro een stevig huis kunnen laten bouwen.