Rode kaart Cas Peters geseponeerd

Cas Peters mag de volgende wedstrijd gewoon meespelen (foto: Roel Bos / sportfoto.org)

VOETBAL - Cas Peters speelt vrijdagavond gewoon mee in het uitduel van FC Emmen bij NEC. De rode kaart die de spits ontving in de slotfase van het duel tegen Fortuna Sittard is geseponeerd.





Lees ook: Cas Peters na rode kaart: Ik dacht 'waarom trekt ie nou geel' Die mededeling kreeg FC Emmen per mail van de aanklager betaald voetbal. Er was onvoldoende aanleiding om de overtreding verder te onderzoeken. Peters hoefde dus ook niet naar Zeist om zich te verdedigen.