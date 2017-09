Beilense van Sint-Maarten vraagt vliegmaatschappij KLM om begrip

BEILEN - Heather Court uit Beilen probeert haar 16-jarige dochter van Sint-Maarten naar Nederland te halen, maar moet daarvoor diep in de buidel tasten.

Court hoopte dat vliegmaatschappij KLM Nederlanders in een noodsituatie tegemoet zou komen, maar dat blijkt niet het geval. "Ik heb mijn dochter, met vrienden van mij, via Trinidad en Tobago naar New York laten reizen, maar als ik dan een rechtstreeks ticket boek naar Nederland moet ik 2.300 euro betalen."Court heeft contact gezocht met KLM, maar de vliegmaatschappij wilde niets van de prijs afhalen. "Ik snap dat ze volgens hen een marktconforme prijs vragen, maar dit is een noodgeval. Het zou toch fijn zijn als ze een korting kunnen geven of dat ze bijvoorbeeld de boekingskosten niet in rekening brengen."Het probleem van de dure tickets speelt vooral voor mensen die langere tijd op het eiland verblijven of daar wonen. "Een vriendin van mij probeerde een rechtstreekse vlucht te boeken van Sint-Maarten naar Parijs met Air France, dezelfde vliegmaatschappij als KLM, en die moest ook bijna 2.000 euro betalen."KLM laat weten dat voor iedereen die als toerist op het eiland zit een retourvlucht is geregeld via Curaçao. Het verhaal van de 'dure tickets' wordt momenteel uitgezocht door de vliegmaatschappij.Court heeft voor haar dochter inmiddels een oplossing gevonden. Haar dochter vliegt morgen met Air Berlin van New York naar Düsseldorf. Voor het ticket betaalde Court iets meer dan 300 dollar. Woensdag kan ze haar dochter weer in de armen sluiten.