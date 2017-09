Hoeveel miljonairs wonen er in jouw gemeente?

ASSEN - In de gemeente Westerveld wonen relatief de meeste miljonairs. Assen heeft met 0,6 procent het laagste percentage inwoners met een miljoenenvermogen.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over 2015.Van de inwoners van Westerveld is 2,6 procent van de huishoudens miljonair. Dat komt neer op ongeveer 215 huishoudens. Qua aantallen komt de gemeente Emmen, de gemeente met de meeste inwoners, er het beste uit. Daar wonen zo'n 380 miljoenenhuishoudens, dat is 0,8 procent van het totale aantal huishoudens.In heel Nederland wonen volgens het CBS 108.000 huishoudens met een vermogen van een miljoen euro of meer. De meeste miljonairs, 80 procent, werken als zelfstandige, met name in de landbouw, handel, financiële of zakelijke sector.