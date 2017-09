Staatsbosbeheer baalt van asbestdumpingen: 'Het is echt onbegrijpelijk'

GROLLOO - Staatsbosbeheer is helemaal klaar met mensen die asbest dumpen in het bos. "Het is echt ongelooflijk", reageert boswachter Evert Thomas.

Vanmorgen werd een stapel asbestplaten gevonden in de bossen bij Grolloo. "Ik denk dat het zo'n 25 tot 30 platen waren. Wij vermoeden dat een ambtenaar van de gemeente ze heeft gevonden, want toen wij er kwamen zat er al een rood lint omheen." De dumping is gedaan in een berm, die op gemeentegrond ligt.Volgens Thomas zijn de asbestplaten bewust gedumpt. "Er zat al een sjorband omheen die aan een boom was gebonden. Toen zijn ze weggereden. Dit is eigenlijk een beetje crimineel gedrag."Thomas zegt dat er regelmatig asbest wordt gedumpt. "Het is echt onbegrijpelijk. Je kunt het bij milieustraten van gemeenten inleveren, maar blijkbaar zijn er mensen die het toch liever dumpen", aldus Thomas. "Het is knap asociaal."Iemand die wordt betrapt, kan op een flinke boete rekenen. "Dit is geen bekeuring van een paar tientjes. Hier moet je denken aan honderden, zo niet een paar duizend euro."De boswachter denkt dat iemand in zijn tuin een schuurtje heeft gesloopt. "Dit zijn genoeg platen voor een schuur van 4 meter bij 2,5 meter. Wij hopen nu dat iemand heeft gezien dat er in de buurt een schuurtje is gesloopt."Thomas ziet niet zozeer een toename in het aantal dumpingen. "Het is vrij constant hoor, dit duikt iedere keer weer op." Wel denkt de boswachter dat het aantal dumpingen in de toekomst toe kan nemen. "Over een paar jaar moet alle asbest gesaneerd zijn. Misschien dat we voor die tijd nog een opleving krijgen, maar hopelijk gaan mensen het op een nette manier afleveren."