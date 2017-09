RTV Drenthe live uit Den Haag met Studio Drenthe

Waarnemend commissaris van de koning Jozias van Aartsen (foto: ANP / Jerry Lampen)

DEN HAAG - In de dagen voor Prinsjesdag krijgt de provincie Drenthe wat extra aandacht in Den Haag. Zo wordt de tijdelijke Drentse ambassade geopend en is er een Drentse markt.

RTV Drenthe is in Den Haag en maakt live radio- en tv-uitzendingen. In de uitzendingen komen gasten voorbij en krijgt u een indruk van wat zich in Den Haag afspeelt.



Van woensdag tot en met maandag luistert u op Radio Drenthe tussen 13.00 uur en 16.00 uur naar Studio Drenthe. De presentatie is in handen van Wolter Klok. Na Drenthe Nu op tv wordt Studio Drenthe uitgezonden, gepresenteerd door Andries Ophof.



Sinds 2013 wordt extra aandacht gegeven aan een provincie. Friesland mocht destijds het spits afbijten.