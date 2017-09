Infocentrum Holtingerveld gaat Pasen 2018 officieel open

HAVELTE - Drenthe is volgend jaar een infocentrum bij een natuurgebied rijker. Met Pasen 2018 gaan de deuren van het infocentrum bij de toegangspoort Holtingerveld open.

De toegangspoort bij Havelte is een recreatiegebied bij natuurgebied Holtingerveld waar je je auto kunt parkeren en kan recreëren. De Holtinger schaapskudde is er ook gehuisvest en er is een vlindertuin.De gemeente Westerveld, provincie Drenthe en Staatsbosbeheer presenteerden jaren geleden een plan om er een informatiecentrum te bouwen met horeca, toiletten en douches voor MTB-fietsers. Daarmee moet de toegangspoort aantrekkelijker worden voor toeristen.Niet iedereen kon de plannen waarderen . Er kwam zelfs een protestmars waarbij tegenstanders van het infocentrum van zich lieten horen. Staatsbosbeheer dreigde met het intrekken van het budget als de protesten bleven bestaan.Uiteindelijk is het na veel praten en de inzet van een mediator gelukt. Vandaag is de eerste schop de grond in gegaan. "Eindelijk", zo zegt Bert Hummelen van Staatsbosbeheer. "Het gebouw is passend en gezellig. Iedereen krijgt er straks een plekje. Het resultaat mag er zijn."Het gebouw is opgebouwd uit veel glas. Een horecaondernemer uit Havelte gaat er een terras inrichten en TIP Westerveld krijgt er een plek om toeristen over de regio te informeren. Verder komen er exposities die iets vertellen over het natuurgebied en over het oorlogsverleden van het Holtingerveld.Eind van dit jaar moet het centrum klaar zijn. De officiële opening is gepland met Pasen volgend jaar.