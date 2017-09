De Loohoeve bereidt Prinsjesdiner voor heel Den Haag

De Loohoeve (foto: RTV Drenthe) Nederland van bevroren yoghurt (foto: RTV Drenthe)

SCHOONLOO - Marleen en Jeroen Brouwers van restaurant de Loohoeve in Schoonloo mogen dit jaar het Prinsjesdiner in Den Haag maken.

Geschreven door Frank Janssen

En daar zijn ze trots op. "Het is een hele eer, vorig jaar maart zijn we pas begonnen en nu worden we van al die honderden restaurants als eerste benaderd."



De gerechten

Het wordt een driegangendiner. Het voorgerecht is zeebaars met kruiden en groentes uit eigen tuin, het hoofdgerecht is Holstein rund met pompoen en artisjok. Hoogtepunt wordt het dessert: heel Nederland gemaakt van bevroren yoghurt, waar Drenthe uit wordt gelicht.



Marleen en Jeroen gaan met z'n tweeën naar Den Haag om samen de scepter te zwaaien in het restaurant van Nieuwspoort. Het restaurant in Schoonloo blijft gewoon open: "Het is voor het eerst dat wij er niet zijn, maar we vertrouwen volledig op ons personeel."



Zelf koken Jeroen en Marleen in Nieuwspoort, maar hun gerechten zijn ook in diverse andere restaurants in Den Haag te bestellen.



Drentse ambassade

In de dagen voor Prinsjesdag krijgt de provincie Drenthe wat extra aandacht in Den Haag. Zo wordt de tijdelijke Drentse ambassade geopend en is er een Drentse markt. RTV Drenthe is in Den Haag en maakt live radio- en tv-uitzendingen.



