Plaquette van eerste WO2-slachtoffer Hoogeveen weer terug in woonplaats

Roelof Lubberts stierf door toedoen van een Duitse kogel. (foto:pixabay)

HOOGEVEEN - Een bijzondere overdracht vanmiddag. De brokstukken van een glazen plaquette ter nagedachtenis aan het eerste Hoogeveense burgerslachtoffer van de Tweede Wereldoorlog zijn teruggekeerd in Hoogeveen.

De plaquette komt van het graf van Roelof Lubberts, die in Hoogeveen woonde maar begraven werd in Meppel. De brokstukken werden gevonden door de stichting Oud Meppel.



Gestorven in het harnas

Op 12 mei 1941 kwam buschauffeur Roelof Lubberts uit Hoogeveen om het leven door een Duitse kogel. Hoe dat precies is gebeurt, is nog niet helemaal duidelijk. Wim de Vries van de stichting Oud Meppel vertelt wat hij wel over de laatste dag van de Hoogevener weet. "Lubberts moest met zijn bus op 10 mei militairen naar de Wons-stelling bij de Afsluitdijk vervoeren en twee dagen later een aantal militairen vandaan evacueren. Op 12 mei werd hij daar door een kogel getroffen en is hij overleden."



Een mooi plekje

De Historische Kring Hoogeveen hoorde van het bestaan van de plaquette toen de stichting Oud Meppel deze aan hen aanbood. "We zijn onlangs op bezoek geweest in Meppel en toen vroegen ze of we de stukken wilden hebben. We gaan de plaquette restaureren en er een mooi plekje voor proberen te vinden", vertelt Ria Kuik van de Historische Kring.



De oude begraafplaats van Hoogeveen zou volgens Kuik een mooie plek zijn. "Maar dat moeten we nog met de gemeente overleggen", vertelt ze. Daarnaast wil de Historische Kring, nu de plaquette terug is, ook graag meer te weten komen over Lubberts. Kuik: "We gaan proberen uit te zoeken of er mensen zijn die nog iets kunnen vertellen, bijvoorbeeld oud-collega's van busmaatschappije DABO. Hij heeft in ieder geval een vrouw en twee kinderen achtergelaten, dus daar zouden we naar kunnen zoeken."