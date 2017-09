Jong FC Emmen gelijk tegen wissels FC Twente in 'geheim' oefenduel

Emil Bijlsma scoorde vanmiddag de enige treffer voor Jong FC Emmen

VOETBAL - Jong FC Emmen heeft vanmiddag een 'geheim' oefenduel tegen de wisselspelers van FC Twente gelijkgespeeld. Het duel dat werd gespeeld op het trainingscomplex van de eredivisieclub eindigde in 1-1.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Het duel werd op verzoek van Twente in het 'geheim' gespeeld. De club staat na vier nederlagen op rij onder druk en de supporters zijn op z'n zachtst gezegd niet heel er gelukkig op dit moment.



Voest, Van der Vlag en Haydary speelden 90 minuten

FC Emmen startte in Enschede met onder andere Anco Jansen, Stef Gronsveld, Michael Chacon, Willem Huizing, Josimar Lima, Joris Voest, Omran Haydary en doelman Peter van der Vlag. Alleen Voest, Van der Vlag en Haydary speelden de gehele wedstrijd.



De doelpunten

In de 31e minuut kwam Emmen op voorsprong toen Emil Bijlsma een afgeslagen corner achter Twente-doelman Drommel schoot. In de tweede helft, waarin Emmen vooral moest verdedigen, kwam de thuisclub uit een strafschop op gelijke hoogte. Een fout van Onder 19-speler Thijs Dallinga ging aan die treffer vooraf. Zijn verkeerde kaats was de aanleiding voor de penalty die door Oosterwijk werd benut.



Opstelling FC Twente: Drommel, Ter Avest (74′ Grootenhuis), Hooiveld (46′ Browning Lagerfeldt), R. Jensen, Trajkovski (74′ Vankan), Laukart, Van der Heyden, Gjorgjev (86′ Frimann), Buckley-Ricketts, Oosterwijk, George.