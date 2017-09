Auto van de weg op N34 bij Odoorn

Het is nog onbekend hoe het ongeval kon gebeuren (foto: Van Oost Media)

ODOORN - Op de N34 bij Odoorn is vanavond bij een eenzijdig ongeval een auto van de weg geraakt. De auto belandde in een sloot.

De bestuurder van de auto is door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto is inmiddels door een bergingsbedrijf weggesleept.



Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend.