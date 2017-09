Ambulancezorg en Wilhelmina Ziekenhuis gaan personeel uitwisselen

Het Wilhelmina Ziekenhuis en UMCG Ambulancezorg slaan de handen ineen (foto: WZA)

ASSEN - Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) en UMCG Ambulancezorg gaan samenwerken op het gebied van uitwisseling en het opleiden van personeel. Zo moet de acute zorg van beide instellingen gewaarborgd blijven.

De samenwerking bestaat onder meer uit het uitwisselen van personeel in het kader van loopbaanontwikkeling, re-integratie en stage.



Uniek in Noord-Nederland

Volgens bestuurder Tjerk Hiddes van UMCG Ambulancezorg is de samenwerking uniek in het Noorden. "In Noord-Nederland zijn het WZA en UMCG Ambulancezorg de eersten die op deze manier vanuit de acute keten gaan samenwerken", zegt Hiddes.



Met de samenwerking willen de organisaties hun medewerkers de mogelijkheid bieden om breder opgeleid te worden voor bijvoorbeeld de Spoedeisende Hulp en de ambulancedienst.



Vanaf 1 januari 2018 moet de samenwerking officieel van start gaan.