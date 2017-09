Drentse film over pesten gaat op scholen draaien in 'Week Tegen Pesten'

ASSEN - De film van Assenaar Brian op de Dijk zal volgende week tijdens de Week Tegen Pesten op verschillende scholen in Nederland worden vertoond.

Scholen in onder andere Waalwijk, Delft en Heerhugowaard zullen de film aan hun leerlingen laten zien.Op de Dijk werd zelf op zowel de basisschool als de middelbare gepest. Met zijn film hoopt hij bij te dragen aan de strijd tegen pesten. "Het is wel mijn doel achter de film om de ogen te openen en ervoor te zorgen dat het pesten stopt. Ik hoop dat mijn film daar een beetje aan bijdraagt", vertelt Op de Dijk.De film van Op de Dijk gaat over Joost, die bij een jongen die gepest wordt in de klas komt. Tijdens de film krijgt Joost een dilemma voor de kiezen: het pestgedrag negeren of de gepeste jongen helpen met als risico zelf gepest te worden.De film gaat op 16 september in première in Utrecht en begint dan aan een tour langs bioscopen en scholen in heel Nederland. De Week Tegen Pesten duurt van 18 tot en met 22 september.