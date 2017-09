Nieuwe burgemeester Aa en Hunze onthaald met applaus

Piet van Dijk krijgt de ambtsketting omgehangen door wethouder Henk Heijerman (foto: Jeroen Kelderman/RTV Drenthe)

GIETEN - Piet van Dijk is geïnstalleerd als burgemeester van Aa en Hunze. De 54-jarige oud-wethouder van de Friese gemeente Opsterland volgt Eric van Oosterhout op.

Geschreven door Jeroen Kelderman

Van Dijk werd met een staande ovatie onthaald toen hij de raadszaal van het gemeentehuis in Gieten binnenkwam.



Officiële installatie eerder

Waarnemend commissaris van de Koning Jozias van Aartsen nam Van Dijk de eed af tijdens een speciale raadsvergadering. Uit handen van loco-burgemeester Henk Heijerman kreeg de nieuwe burgemeester van Aa en Hunze daarna de ambtsketen omgehangen.



Piet van Dijk is vanaf donderdag officieel burgemeester van Aa en Hunze. Die datum staat genoteerd in het koninklijk besluit waarin Van Dijk benoemd wordt. “Dat is geen foutje, we hebben er voor gekozen om het officiële moment eerder te houden”, aldus plaatsvervangend raadsvoorzitter Annemieke Smit.



'Sporen verdiend'

"Met Van Dijk krijgt Aa en Hunze een burgemeester die zijn sporen heeft verdient in de bestuurlijke wereld”, aldus Jozias van Aartsen. De twee kennen elkaar van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij waar ze allebei hebben gewerkt.



Piet van Dijk was sinds 2012 wethouder in de gemeente Opsterland. Hij begon zijn carrière in het leger en was lobbyist voor de provincie Flevoland in Den Haag en leidinggevende bij de gemeente Zwolle.



'Nooit meer werken'

De nieuwe burgemeester liet tijdens een toespraak weten dat hij veel zin heeft in zijn nieuwe baan. “Ze zeggen altijd dat als je een baan zoekt die je leuk vindt, je nooit meer hoeft te werken. Vanaf vandaag hoef ik dus nooit meer te werken”, grapte Piet van Dijk.