Drenthina, FC Meppel en Fit Boys al zeker van volgende bekerronde

VOETBAL - Drie Drentse clubs zijn na twee van de drie pouleduels in de noordelijke districtsbeker al zeker van de volgende ronde. Drenthina, Fit Boys en FC Meppel zitten binnenkort dus in de koker voor de loting van de eerste knockoutronde.

Nieuw Buinen uit beker na strafschoppen

Opvallend is dat het bekertoernooi voor zondagseersteklasser Nieuw Buinen na twee duels al ten einde is. De oranjehemden bereikten vorig jaar nog de laatste acht.Zaterdagtweedeklasser Drenthina was mede verantwoordelijk voor de uitschakeling van Nieuw Buinen. Afgelopen zaterdag won de ploeg van trainer Gerrie Benes met 3-2 van de mannen van Herman Scherpen. Het betekende voor Nieuw Buinen, na de 4-2 bij Gorecht, de tweede nederlaag.Zaterdagtweedeklasser FC Meppel won nipt van SC Joure en Olyphia, waardoor de laatste wedstrijd tegen d'Olde Veste er al niet meer toe doet.Fit Boys, uitkomend in de zaterdagderdeklasse, rekende af met SVBO (zaterdag) en ACV 2. VEV uit Klazienaveen-Noord trok zich terug uit bekertoernooi dus is de club uit Beilen al zeker van de volgende ronde.Na twee van de drie pouleduels zijn inmiddels al 33 Drentse club kansloos voor het bereiken van de volgende ronde. Dat zijn: FC Klazienaveen, Nieuw Buinen, Ruinerwold, Sweel (zaterdag), NKVV, CSVC, VVAK, ACV 2, SVBO (zaterdag), NWVV, MSC (zaterdag), Erica'86, Nieuw Balinge, Buinerveen, Zuidlaren (zondag), Bareveld, VIOS Oosterhesselen, Bargeres, De Treffer'16, Weiteveense Boys, DOS'63, Buinen, DVSV, Germanicus 2, Amboina, HH Combi, Wapserveen, SV Hoogersmilde, BEW, EEC, Roswinkel, Protos en Uffelte.De hoogst spelende Drentse clubs (Achilles 1894, MSC en HZVV) zijn vrijgeloot voor de poulefase, maar gaan bij de loting voor de 1e ronde in de knockoutfase wel in de koker.