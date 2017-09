Assenaren denken mee over toekomst: 'Reeën in de wijk en reuring in de stad'

Assenaren praten in De Nieuwe Kolk mee over de toekomst van 'mijn stad' (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe)

ASSEN - Meer groen in de stad, vrijetijdsparkjes om te sporten, reeën in de wijk, een groene golf voor fietsers en meer reuring voor jong en oud in het centrum. Zo ziet een aantal Assenaren 'mijn stad in de toekomst'.

Geschreven door Margriet Benak

De gemeente Assen wil dat inwoners meepraten over de nieuwe toekomstvisie die voor de stad opgesteld moet worden. Daarom zijn er twee avonden waar Assenaren hun zegje kunnen doen.



Zo'n 150 belangstellenden meldden zich aan en vanavond legde de eerste groep van zo'n zeventig hun wensen op tafel. Dat gebeurde in rondetafelgesprekken in De Nieuwe Kolk. Morgenavond volgt er een sessie voor de tweede groep.



Betrokkenheid wens van raad

Volgens wethouder Ruud Wiersema was het een nadrukkelijke wens van de gemeenteraad om inwoners te betrekken bij de toekomstvisie. "We zijn een groeiende stad, terwijl om ons heen op het platteland het inwonertal terugloopt. Verder hebben we te maken met trends als digitalisering, vergrijzing en klimaatverandering. Wat betekent dat voor de inrichting van de stad. En als je kijkt naar de sociale omgeving, wat voor stad wil je dan straks zijn?"



Sociale en groene stad

Wiersema zelf wil in elk geval naar een meer sociale stad, waar mensen wat beter omkijken naar elkaar en elkaar ook echt weer ontmoeten. In het centrum of bij andere gelegenheden.



"Het is de afgelopen jaren zo'n ratrace geweest, gericht op welvaart. Nu is het tijd voor welzijn. Verder ga ik uit van een energie-neutrale groene stad, waarin we onszelf van energie voorzien. En een stad met fietssnelwegen. Het lijkt ver weg, maar het is dichterbij dan je denkt."



In nieuwe bestuursprogramma?

Assen inventariseert na de twee avonden alle ingebrachte toekomstwensen van de inwoners. Vervolgens is het volgens wethouder Wiersema aan de Asser politiek om de suggesties ook daadwerkelijk mee te nemen in de nieuwe ontwikkelingsvisie voor de stad. "U weet: er komen verkiezingen aan. In maart is het zover. Wellicht zien we ze terug in het bestuursprogramma van het nieuwe college."