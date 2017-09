Stand van zaken noordelijke districtsbeker

De tussenstanden in de poules van de districtsbeker

VOETBAL - Komend weekend wordt de laatste poulewedstrijd in de noordelijke districtsbeker gespeeld. In vrijwel alle poules moet de beslissing, welke club doorgaat naar de knockoutfase, nog vallen.

Drenthina, FC Meppel en Fit Boys al zeker van knockoutfase beker

Hieronder de stand van zaken in de poules:1. ASC'62 2-6 (5-3)2. MVV'29 2-4 (3-4)3. Germanicus 2-3 (2-2)4. Gramsbergen 2-0 (2-5)programma:zat. MVV'29 - Gramsbergenzat. Germanicus - ASC'621. TVC'28 2-6 (7-1)2. Emmen 2-3 (3-4)3. SC Erica 2-3 (2-4)4. FC Klazienaveen 2-0 (1-4)programma:zat. TVC'28 - FC Klazienaveenzon. vv Emmen - SC Erica1. Alcides 2-6 (9-1)2. WVF 2-4 (1-0)3. DESZ 2-2 (1-1)4. Ruinerwold 2-0 (0-9)programma:zat. DESZ - Ruinerwoldzat. WVF - Alcides1. Pelikaan S. 2-6 (8-1)2. VEV'67 2-3 (4-4)3. Peize 2-3 (4-5)4. FC Grootegast 2-0 (2-8)programma:zat. VEV'67 - FC Grootegastzat. Peize - Pelikaan S.1. DZOH 2-4 (7-52. SVBO 2-2 (4-4)3. SDC'12 2-2 (3-3)4. Raptim 2-1 (4-6)programma:zat. SDC'12 - DZOHzon. SVBO - Raptim1. d'Olde Veste'54 2-6 (7-4)2. FC Meppel 2-6 (4-2)3. SC Joure 2-0 (3-5)4. Olyphia 2-0 (3-6)programma:zat. SC Joure - Olyphiazat. d'Olde Veste'54 - FC Meppel1. Buitenpost 2-6 (5-1)2. Zuidhorn 2-3 (3-2)3. Roden 2-3 (3-3)4. Veenwouden 2-0 (1-6)programma:zat. Buitenpost - Rodenzat. Zuidhorn - Veenwouden1. Beilen 2-6 (7-2)2. ONT 2-3 (5-4)3. FC Assen 2-3 (4-6)4. Gomos 2-0 (2-2)programma:zat. ONT - GOMOSzon. Beilen - FC Assen1. Drenthina 2-6 (7-2)2. Gorecht 2-4 (6-4)3. Valthermond 2-1 (2-6)4. Nieuw Buinen 2-0 (4-7)programma:zat. Gorecht - Drenthinazon. Valthermond - Nieuw Buinen1. De Griffioen 2-6 (12-5)2. VKW 2-3 (3-3)3. Asser Boys 2-3 (5-8)4. Rolder Boys 2-0 (3-7)programma:zat. De Griffioen - VKWzon. Rolder Boys - Asser Boys1. Hoogeveen (zon) 2-3 (4-3)2. Zuidwolde 2-3 (4-3)3. De Weide 2-3 (2-2)4. Noordscheschut 2-3 (4-6)programma:zat. De Weide - Noordscheschutzon. Zuidwolde - Hoogeveen1. Hoogeveen (zat) 2-6 (10-0)2. VCG 2-4 (2-1)3. SVBS'77 2-1 (1-7)4. Sweel (zat) 2-0 (0-5)programma:zat. VCG - Hoogeveen (zat)zat. SVBS'77 - Sweel1. FC Zuidlaren (zat) 2-6 (9-3)2. De File 2-3 (6-4)3. Wildervank 2-3 (3-4)4. Wagenborger Boys 2-0 (1-8)programma:zat. FC Zuidlaren - Wildervankzat. De Fivel - Wagenborger Boys1. Hollandscheveld 2-6 (9-1)2. HZVV 2 2-4 (9-3)3. CSVC 2-1 (4-5)4. NKVV 2-0 (0-13)programma:zat. NKVV - CSVCzat. HZVV 2 - Hollandscheveld1. SVN'69 2-6 (10-6)2. Tiendeveen 2-3 (13-7)3. Vitesse'63 2-3 (5-4)4. VVAK 2-0 (1-12)programma:zat. SVN'69 - VVAKzat. Vitess'63 - Tiendeveen1. Fit Boys 2-6 (11-5)2. ACV 2 1-0 (2-4)3. SVBO (zat) 1-0 (3-7)programma:zat. ACV 2 - SVBO (zat)1. VVS 2-6 (13-4)2. Westerlee 2-3 (7-6)3. NWVV 2-1 (3-6)4. Mussel 2-1 (3-10)programma:zat. NWVV - VVSzat. Mussel - Westerlee1. SC Angelslo 2-6 (12-3)2. Onstwedder Boys 2-3 (6-3)3. Borger 2-3 (4-4)4. SETA 2-0 (2-14)programma:zat. Angelslo - Onstwedder Boyszat. Borger - SETA1. ZZVV 2-6 (5-1)2. Staphorst 2 2-4 (6-2)3. MSC (zat) 2-1 (1-2)4. VHK 2-0 (2-9)programma:zat. Staphorst 2 - ZZVVzat. MSC (zat) - VHK1. Glimmen 2-6 (12-7)2. SJS 1-3 (2-1)3. ONR 1-0 (1-3)4. GRC Groningen 2-0 (7-11)programma:di. SJS - ONRzat. SJS - Glimmenzat. ONR - GRC Groningen1. SC Elim 2-6 (15-1)2. SCN 2-3 (3-3)3. Nagele 2-3 (6-14)4. Erica'86 2-0 (2-8)programma:zat. SC Elim - Erica'86zat. Nagele - SCN1. FC Wolvega 1-3 (5-3)2. LTC 2-3 (5-3)3. Haulerwijk 2-3 (6-7)4. Waskemeer 1-0 (0-3)programma:zat. Waskemeer - Haulerwijkzat. FC Wolvega - LTC1. BSVV 2-6 (6-3)2. Achilles 1894 (zat) 2-3 (5-4)3. Veenhuizen 2-3 (5-5)4. Nieuw Balinge 2-0 (2-6)zat. Nieuw Balinge - Veenhuizenzat. Achilles 1894 (zat) - BSVV1. SVZ 2-6 (5-1)2. Nieuw Roden 2-3 (9-3)3. Haulerwijk 2-3 (3-2)4. Zevenhuizen 2-0 (1-12)programma:zon. Nieuw Roden - SVZzon. Zevenhuizen - Haulerwijk1. Alteveer 2-6 (8-4)2. Buinerveen 1-0 (2-4)3. Wedde 1-0 (2-4)programma:zon. Wedde - Buinerveen1. EHS'85 - 2-4 (3-0)2. FC Ter Apel'96 1-1 (0-0)3. Bellingwolde 1-0 (0-3)programma:zon. Bellingwolde - FC Ter Apel'961. Engelbert 1-3 (3-1)2. Be Quick 1887 1-3 (4-3)3. FC Zuidlaren 2-0 (4-7)programma:zon. Be Quick 1887 2 - Engelbert1. Annen 2-6 (8-2)2. Gasselternijveen 2-3 (4-3)3. Musselkanaal 2-3 (2-7)4. Bareveld 2-0 (2-10)programma:zon. Gasselternijveen - Annenzon. Bareveld - Musselkanaal1. Dalen 2-6 (8-2)2. Schoonebeek 2-6 (5-1)3. Bargeres 2-0 (1-3)4. VIOS 2-0 (2-10)programma:zon. Schoonebeek - Dalenzon. Bargeres - VIOS Oosterhesselen1. CEC 2-6 (16-0)2. Sellingen 2-3 (6-2)3. DVC'59 2-3 (2-3)4. De Treffer'16 2-0 (0-19)programma:zon. Sellingen - CECzon. DVC'59 - De Treffer'161. Muntendam 2-6 (10-2)2. GKC 2-3 (5-9)3. DWZ 2-1 (5-7)4. Pekelder Boys 2-1 (4-6)programma:zon. GKC - Pekelder Boyszon. Muntendam - DWZ