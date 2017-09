FC Emmen weken zonder spits Hemmen

VOETBAL - Hoelang precies is onduidelijk, maar FC Emmen-trainer Dick Lukkien verwacht dat hij enkele weken niet kan beschikken over spits Michiel Hemmen. De lange aanvaller viel vrijdagavond geblesseerd uit met een hamstringblessure. Onderzoek vanavond wees uit dat er een scheurtje in zijn hamstring zit.

Rode kaart Cas Peters geseponeerd