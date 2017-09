Bijna vijfduizend handtekeningen voor petitie spoorlijn Emmen - Groningen

EMMEN - De petitie van de 19-jarige Amsterdamse student Tim Sekac voor een spoorlijn tussen Emmen en Groningen is bijna vijfduizend keer ondertekend.

Met de online petitie probeert Sekac de politiek te bewegen een nieuwe spoorlijn door Drenthe te onderzoeken.Sekac wil met zijn actie bijdragen aan een duurzamere toekomst voor Nederland. "Als je meer spoorlijnen dan snelwegen hebt, dan help je duurzaamheid onderweg. Vroeger lag Drenthe vol met spoorlijnen, maar daar is weinig meer van over", vertelt Sekac.De discussie over een spoorverbinding tussen Groningen en Emmen is recent weer actueel geworden vanwege de vele ongelukken op de N34, soms met dodelijke afloop . Sekac: "Een spoorlijn zou de hoeveelheid verkeer op de N34 kunnen reduceren, waardoor ook de kans op ongelukken afneemt. Gedeputeerde Henk Brink wil de weg verdubbelen, maar dan neemt de kans op ongelukken en de milieuvervuiling toe."Of de spoorlijn er gaat komen is maar zeer de vraag. Vorige week stemde een meerderheid van de Provinciale Staten voor het verbeteren van de N34 in plaats van het investeren in een spoorlijn. Veel Statenleden vinden de 400 tot 600 miljoen die de spoorlijn moet kosten te duur. Wel gaf Brink aan het idee voor een treinverbinding uit de ijskast te willen halen wanneer de landelijke politiek van standpunt verandert ten aanzien van het regionale spoornetwerk.Desondanks is Sekac hoopvol gestemd. "Al eerder heb ik in Zuid-Holland een petitie gemaakt voor een trein tussen Den Haag en Hoek van Holland. De politiek in Den Haag vond het een goed idee en ze gaan kijken wat de meest rendabele route is", vertelt de student. De petitie van Sekac is nog tot 2019 op internet te ondertekenen.