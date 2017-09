Bewoners Kroonwerk: 'gemeente Assen doet te weinig aan overlast Rolderstraat'

ASSEN - Bewoners van het Kroonwerk, bij winkelcentrum de Citadel in Assen, hebben een brief gestuurd naar de gemeente vanwege de overlast die zij ervaren in de Rolderstraat.

In de brief, die vandaag door de gemeente Assen openbaar gemaakt werd, staan maatregelen die volgens de bewoners genomen moeten worden om de overlast in de Rolderstraat tegen te gaan.Theo Muijlaert, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren (VVE) van het Kroonwerk, schreef in de brief dat de Rolderstraat 'al tijden een racebaan' is. Vooral 's avonds na negen uur zouden auto's met hoge snelheid door de straat rijden. "De gemeente is verplicht om, daar waar het een 30km-zone is, verkeerssnelheidsmaatregelen op de weg aan te brengen", schrijft Muijlaert.Daarmee doelt de voorzitter op bijvoorbeeld verkeersdrempels, flitscamera's of bloembakken. Ook moeten volgens Muijlaert de stoepranden verhoogd worden zodat auto's en scooters niet zomaar de stoep meer op kunnen rijden. Muijlaert: "Wij als bewoners zien graag dat de Rolderstraat wordt omgebouwd tot voetgangers/fietsersgebied en niet meer toegankelijk is voor auto's en vrachtverkeer."Ook pleiten de bewoners voor meer stadstoezicht in de straat. Daarnaast vinden ze dat de gemeente Assen te weinig doet tegen de overlast. Muijlaert: "We overleggen nu al vier jaar en we merken dat de gemeente geen verantwoordelijkheid wil nemen om dit op een goede manier op te lossen. Alles wordt steeds uitgesteld of vooruitgeschoven."