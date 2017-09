Auto brandt uit in Assen

De auto brandde volledig uit (Foto: Persbureau Meter) Brandweerlieden proberen de brand te blussen (Foto: Persbureau Meter)

ASSEN – Een auto is afgelopen nacht in vlammen opgegaan aan de Salland in de Asser wijk Baggelhuizen.





De brandweer kon niet voorkomen dat de wagen volledig uitbrandde. Wel zorgden de brandweerlieden ervoor dat de brand niet oversloeg naar een ernaast geparkeerde auto. In Assen vinden de laatste tijd meerdere branden plaats. Op 24 augustus brandde een Porsche uit aan de Lange Hout en een week daarvoor een auto aan de Einsteinlaan.