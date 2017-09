Treinen rijden weer van en naar Zwolle [update]

Er rijden veel minder treinen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/ZWOLLE - Door een wisselstoring reden vanmorgen korte tijd geen treinen van en naar Zwolle. Reizigers vanuit Drenthe moesten daarom rekening houden met extra reistijd.

De wisselstoring is inmiddels verholpen. Het treinverkeer komt weer op gang. De NS verwacht dat alle treinen rond 7.30 uur weer volgens het spoorboekje rijden.



Update 8.00 uur:

Nadat de wisselstoring rond 7.00 uur was verholpen, was er opnieuw een storing. Ook daarvan zijn de beperkingen inmiddels weer voorbij. Rond 8.30 uur rijden de treinen weer normaal.