Drents Museum onderscheidt directeur Russisch museum na jaren van samenwerking

ASSEN/SINT-PETERSBURG - Het Drents Museum heeft directeur Evgenia Petrova van het State Russian Museum in Sint-Petersburg dit weekend de Drents Museum Penning gegeven. In de afgelopen jaren werkten de twee musea nauw samen bij verschillende tentoonstellingen.

De Russen willen wel een vertrouwensband hebben. Harry Tupan

"Het is bekend dat ons museum veel internationale projecten heeft", vertelt directeur Harry Tupan. "We zijn lang bezig geweest om iets in Rusland te vinden. En met Evgenia Petrova vonden we een mooi iemand."Dankzij de samenwerking met haar wist het Drents Museum drie tentoonstellingen over Russische kunst naar Nederland te halen. Eerst was er een tentoonstelling over Sovjet-realisme, daarna volgenden Kazimir Melvich en Peredvizhniki. "Dat mevrouw Petrova de kunst wilde uitlenen is waanzinnig bijzonder", stelt Tupan. "Ze was heel onbaatzuchtig."Het leverde het museum in Assen veel bezoekers op. "De drie tentoonstellingen brachten zo'n 350.000 mensen naar het museum. Dat is echt heel veel. En het gaf ook een spin-off, want al die extra mensen besteedden ook weer geld in Assen."De samenwerking tussen het Drents Museum en het State Russian Museum kwam niet zomaar tot stand. Tupan moest wel zijn best doen. "Het is verschrikkelijk moeilijk om er binnen te komen", weet Tupan."Via een relatie van mij uit Amsterdam kwam ik in Rusland terecht", vervolgt hij. "Ik zat bij haar in een enorm kantoor. Ze wilde niet in het Engels met mij praten. Diegene die bij mij was sprak gelukkig wel Russisch. De volgende dag moest ik terugkomen, toen sprak ze ineens wel Engels."Tupan en Petrova besloten samen wat te gaan eten. "Heel langzaam hebben we die band opgebouwd. De Russen willen namelijk wel een vertrouwensband hebben. Inhoud en kennis moeten er wel zijn. Het was een soort test, en die hebben we doorstaan", vertelt de directeur.Petrova was volgens Tupan helemaal verrast door de onderscheiding. "Ik was afgelopen vrijdag op een congres in Sint-Petersburg. Tussendoor ben ik naar het museum geweest en heb daar gesproken. Toen heb ik haar die penning overhandigd. Ze was helemaal verrast."Het gebeurt niet vaak dat het Drents Museum zo'n penning uitreikt. "De penning is twee keer eerder uitgereikt aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het museum. Je moet echt wel dingen hebben gedaan die waardevol zijn." Eerder kregen oud-directeur Annabelle Birnie en oud-gedeputeerde Henk van de Boer een penning.Tupan hoopt nog een Russische tentoonstelling aan het lijstje toe te voegen. Wat voor expositie dat moet worden, wil hij nog niet zeggen. "We moeten geen museum voor Russische kunst worden, maar er is nog één project dat ik graag wil doen. Ik kan daar nog weinig over zeggen, het is nog heel prematuur. Maar als het wordt, zoals ik voor ogen heb, dan wordt dat heel bijzonder."