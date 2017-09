Opruimen crossbaan TT Circuit begonnen: 'Altijd weer spannend of het lukt'

ASSEN - Het is elke keer weer een uitdaging, maar De Romein Groep gaat er ook nu weer van uit dat het goed komt. Het bedrijf is begonnen met het opruimen van de tijdelijke motorcrossbaan op het TT Circuit.

Afgelopen weekend was daar de Motocross Grand Prix van Nederland . De baan werd gevormd door 22.000 kuub zand, oftewel 1.100 auto's vol. De Romein Groep was voor het derde jaar op rij verantwoordelijk voor de aanleg en ook voor het afbreken. Vrijdag moet het circuit weer brandschoon zijn."Het is altijd weer spannend of dat lukt", zegt Harm Jan Haan van De Romein Groep, dat normaliter grondwerk uitvoert in de kabel- en leidingbouw. "Logistiek gezien is het een uitdaging om zo'n baan in vijf dagen op te bouwen en ook in vijf dagen weer af te breken."Het zand wordt teruggebracht naar een depot op het terrein van Defensie achter het circuit. "Het lastigste is om zo weinig mogelijk zand te verspillen", zegt Haan. "Daarna gaat er een speciale machine over het circuit, om ervoor te zorgen dat er geen korrel zand meer ligt. Het is elke keer weer een uitdaging, maar we hebben inmiddels ervaring dus ik ga ervan uit dat het ook nu weer goed komt."