Ook wisselstoringen bij Arriva: geen treinen tussen Coevorden en Zwolle

Het station in Coevorden (foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

EMMEN/COEVORDEN - Niet alleen de NS had vanochtend last van wisselstoringen. Ook Arriva had er last van op de Vechtdallijnen.

Tussen Coevorden en Zwolle rijden namelijk geen treinen. Vanmorgen reden er ook geen treinen op het traject tussen Emmen en Zwolle. Volgens de reisplanner van Arriva rijden deze treinen inmiddels wel weer.