'Personeel vertrekt door trammelant bij Treant'

HOOGEVEEN - Interne problemen bij Treant Zorggroep hebben steeds meer gevolgen voor de ziekenhuiszorg in de regio.

Alleen mooie plannen helpen ons niet verder OR Treant Zorggroep

Onder Treant Zorggroep vallen het Scheper Ziekenhuis in Emmen, Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen en het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal. Verder vallen ook zeventien verzorgingshuizen onder de zorggroep. Treant als geheel heeft 6.500 werknemers en een omzet van 445 miljoen euro.

Dat blijkt uit een vonnis van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg over het ontslag van bestuurder Guus Bruins. Bij het vonnis zit interne correspondentie waarin specialisten schrijven dat 'gemotiveerd en gespecialiseerd personeel vertrekt'.In het vonnis is het Scheidsgerecht klip en klaar over alles wat er mis is binnen Treant. Zo schrijft het stafbestuur van de specialisten in november 2016 dat 'de medewerkerstevredenheid daalt'. Oorzaak is het uitblijven van een duidelijke toekomstvisie binnen Treant.De specialisten lijken daarmee te verwijzen naar het verdwijnen van oogartsen vorig jaar en onvrede over de ontmanteling van de IC-zorg in Hoogeveen. Beide problemen spelen nog steeds. En inmiddels is het er niet beter op geworden.Een nieuw bestuur zou wel tot een duidelijke visie moeten komen. Maar na het ontslag van Guus Bruins en zijn collega Marcel Kuin heeft hun opvolging geleid tot een conflict tussen de ondernemingsraad en de Raad van Toezicht (RvT).De RvT wil twee chirurgen benoemen in het bestuur, maar de OR is niet overtuigd. Bovendien vindt de OR dat er procedurele fouten zijn gemaakt. 12 oktober dient daarover een zaak voor de Ondernemingskamer in Amsterdam.De twee specialisten zouden samen een duo-baan krijgen in het dagelijks bestuur. De specialisten zouden daarbij hun huidige werk kunnen voortzetten, maar de ondernemingsraad vindt het gekozen model 'niet verantwoord'. De OR schrijft dat in een brief aan de medewerkers. Deze brief is in het bezit van RTV Drenthe.'De verhoudingen staan op scherp', schrijft de ondernemingsraad verder. En dat geldt volgens de OR ook voor de verhouding tussen het bestuur en de Raad van Toezicht ‘gezien de berichtgeving over het vertrek van de oude voorzitter’.Een extra probleem daarbij is het financiële tekort. In de begroting van dit jaar staat een bedrag van vier miljoen euro. Vorig jaar schreven de ziekenhuizen ook al rode cijfers.Twee weken geleden zei de Raad van Bestuur (RvB) dat het 15 miljoen euro wil bezuinigen. Besparen noemt het dat zelf, omdat de winst zou zitten in een betere inkoop. Fusievoordelen verzilveren heet dat.Of Treant erin slaagt de drie ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal allemaal levensvatbaar te houden is al langer de vraag. Zolang de bestuursperikelen niet worden opgelost, is ook de noodzakelijke bezuiniging moeilijk te realiseren. Want het is het bestuur dat de lijnen voor de bezuiniging moet uitzetten. 'Alleen mooie plannen die vervolgens niet uitgevoerd worden helpen ons niet verder', schrijft de OR.Als er niet snel een duidelijke koers wordt uitgezet, dan zal het bezuinigingsbedrag alleen maar toenemen. De kans daarop is groot, want eensgezind zijn ze al lang niet meer binnen Treant.Het ontslag eind vorig jaar van Guus Bruins en Marcel Kuin uit de Raad van Bestuur heeft inmiddels ook zijn weerslag bij Treant. Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg zorgdeleidde deze zomer tot eerherstel van de twee bestuursleden. Guus Bruins kreeg een ontslagvergoeding en wordt doorbetaald tot 2018. Dat kost Treant in totaal bijna vier ton.Het Scheidsgerecht heeft een hard oordeel over de manier waarop de RvT bij het ontslag te werk ging. 'Ernstig verwijtbaar’, staat er in het vonnis. Bas Eenhoorn is in elk geval vlak voor publicatie opgestapt als voorzitter van de RvT.