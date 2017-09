Stelling: Ik heb geen miljoen nodig om gelukkig te zijn

ASSEN - Wat zou u doen als u miljonair was? Een groot huis of een nieuwe auto kopen? Of misschien wel lekker op reis gaan?

In Nederland zijn er volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zo'n 108.000 huishoudens met een vermogen van een miljoen euro of meer. In Drenthe wonen relatief gezien de meeste miljonairs in de gemeente Westerveld. Daar is 2,6 procent van de huishoudens miljonair. Assen heeft met 0,6 procent het laagste percentage.Zou u wel miljonair willen zijn? Of maakt geld niet gelukkig en heeft u geen miljoen nodig?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren vroegen we u zich ook weleens eenzaam voelt. Een kleine meerderheid van bijna 52 procent gaf aan dat gevoel soms te hebben. Ruim 48 procent zei zich niet eenzaam te voelen. In totaal brachten 1.277 mensen hun stem uit.