Video: Boswachter Evert vindt enorme reuzenzwam

De herfst komt eraan en dat betekent dat ook de paddenstoelen weer in de bossen te vinden zijn. Boswachter Evert Thomas ontdekte een enorme reuzenzwam in het bos tussen Elp en Schoonloo.

Een paddenstoel is een vruchtlichaam van een schimmel of zwam. Schimmels groeien het best in de herfst. Dan is de temperatuur relatief hoog, de grond nog warm en is de grond vochtig vanwege de regen.De reuzenzwam die boswachter Evert heeft gevonden staat aan de voet van een Amerikaanse eik. "Ze kunnen een doorsnee krijgen van wel een meter", vertelt Evert.Hoewel het een mooi plaatje is, is de groei van de reuzenzwam niet goed voor de eik."Als een boom eenmaal door deze paddenstoel is geïnfecteerd, betekent dat meestal het einde van de boom", legt Evert uit. "Vroeg of laat worden de wortels helemaal aangetast. Als er dan een storm komt, valt de boom om."