Assen gaat in gesprek met klagers Rolderstraat

ASSEN - De gemeente Assen gaat in gesprek met bewoners en ondernemers van de Rolderstraat die hebben geklaagd over overlast in de buurt.

"We hebben een brief ontvangen en daarvan kennen we de inhoud. We zijn daarover al in gesprek met de buurtbewoners en zetten dat ook voort", zegt gemeentewoordvoerder Martin de Bruin. Een officieel antwoord op de brief komt later volgens De Bruin.De brief is geschreven door bewoners van het Kroonwerk, bij winkelcentrum de Citadel, en een aantal winkeliers. De klagers geven in de brief aan last te hebben van hangjongeren in de parkeergarage en auto's die met een noodgang door de straat rijden. Ook zou er in het gebied veel drugs gedeald worden.Theo Muijlaert, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren (VVE) van het Kroonwerk, geeft in de brief aan dat de problemen al vier jaar onderwerp van gesprek zijn. Hij wil graag actie van de gemeente.