Assen bereidt zich voor op de komst van koning Willem-Alexander

De nieuwe vaarroute Blauwe As (foto: Erick Lendekamp)

ASSEN - Bij de Havenkade in Assen wordt druk gewerkt om alles in gereedheid te brengen voor vrijdag. Dan begint het Blauwe As Festival, dat in het teken staat van de opening van de nieuwe vaarroute door de provinciehoofdstad.

Voor het zover is moet er nog wel wat gebeuren, zegt organisator Herbert Jansen. "Vandaag zijn we begonnen met het plaatsen van pontons, daar komt een podium op waar straks de grote acts staan. Het wordt nog wel spannend met het weer, er wordt storm verwacht. Het takelen van het dak gaan we daarom bijvoorbeeld dondernacht doen."



Koning

Niemand minder dan Koning Willem-Alexander zal de opening van de nieuwe vaarroute verrichten. "Dat brengt bijzondere maatregelen met zich mee", zegt Jansen. "Je kunt je draaiboek in de prullenbak gooien en je moet binnen een paar weken een nieuwe in elkaar zetten." Wethouder Harmke Vlieg van Assen is verguld met de aanwezigheid van de koning. "Dat vinden we bijzonder en zijn we best trots op."



Programma

De opening van de vaarroute Blauwe As is vrijdagmiddag. Vanaf 20.30 uur is er op het drijvende podium een optreden van het Noord Nederlands Orkest, dat samenspeelt met Drentse artiesten als Mooi Wark, Tangarine en Alides Hidding. Zaterdag kunnen de bezoekers meedoen aan watersporten en 's avonds is er een optreden van de Schotse band Ex Simple Minds.