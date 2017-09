Weer minder paarden aangevoerd op Roldermarkt

Deze paardenverkoopster was vanochtend de eerste (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman) Rustig, maar gezellig op de Roldermarkt (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman) Weinig paarden aangevoerd (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

ROLDE - Een kleine twintig paarden zijn dit jaar aangevoerd op de Roldermarkt. Vorig jaar waren dat er nog 49, het jaar ervoor 73.

"Dat is natuurlijk veel te weinig", zegt Tinus Berkepies van de organisatie. Hij wijt het tegenvallende aantal aan de weersomstandigheden. "Het weer drukt een negatieve stempel. Maar ja, daar kunnen we niks aan doen. Vorig jaar hadden we hitte, dit jaar is het buiig. Dat is jammer, maar het is nou één keer zo."



Niet alleen op de paardenmarkt was het rustiger dan andere jaren, ook bij de landbouwbeurs was niet heel druk. "Toch ben ik wel positief. We moesten wat evenementen afblazen, maar er zijn nog wat leuke activiteiten vanmiddag en de mensen zijn goedgemutst. Komt helemaal goed."