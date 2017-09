Jubileumconcert van Jannes helemaal uitverkocht

Volkszanger Jannes Wolters (foto: Fred van Os / RTV Drenthe)

NOORSCHESCHUT - Het jubileumconcert van volkszanger Jannes in het GeldreDome in Arnhem is helemaal uitverkocht.





Lees ook: Nieuw album Jannes na een week in de top drie

De keuze voor het GelreDome was bewust. "Dat ligt lekker centraal. Het TT Circuit in Assen had natuurlijk ook gekund, maar ik heb fans in het hele land", zei hij



Jannes Wolters uit Noorscheschut viert namelijk op 7 oktober dat hij vijftien jaar in het vak zit. "Lieve mensen, ik ben sprakeloos", schrijft hij op Facebook. "Wij zijn uitverkocht. Wij gaan er met z'n allen een heel groot feest van maken." Jannes treedt op met een zestienkoppige bigband.De keuze voor het GelreDome was bewust. "Dat ligt lekker centraal. Het TT Circuit in Assen had natuurlijk ook gekund, maar ik heb fans in het hele land", zei hij eerder