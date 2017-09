'Ik verbaas mij erover hoe simpel Natuur & Milieu denkt'

Dirk Bruins en zijn koeien (foto: Serge Vinkenvleugel / RTV Drenthe)

DWINGELOO - LTO Noord is niet verrast door het rapport van Natuur & Milieu, dat vandaag is verschenen. In die zogeheten voedselvisie staat namelijk dat er 40 procent minder koeien en varkens moeten zijn in 2030.

"Het is niet verwonderlijk dat dat rapport komt, als men druk bezig is met de kabinetsformatie", reageert LTO Noord-bestuurder Dirk Bruins uit Dwingeloo. "En natuurlijk vlak voor Prinsjesdag."



Natuur & Milieu zegt dat het terugdringen van de veestapel nodig is om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Maar dat is veel te simplistisch gedacht, vindt Bruins. "Als je zegt dat je het probleem oplost door een deel van dierhouderij weg te doen, is dat te simpel. Dan zou je ook kunnen zeggen dat je het probleem oplost, als je al het vliegverkeer weghaalt."



'Ik verbaas mij daar echt over'

In de Voedselvisie van Natuur & Milieu wordt verder geschreven dat een derde van de boeren verwacht komend jaar te stoppen. "Ik verbaas mij daar echt over, hoe simpel erover wordt gedacht", vervolgt Bruins.



"Ik kan mij niet voorstellen dat ze daar niet een beter antwoord op hebben. Ik weet dat Natuur & Milieu best moeite heeft met een veehouderij, misschien dat ze daarom wat simpele redeneren om tot een oplossing te komen", aldus de LTO Noord-bestuurder. "Er is een afname van het aantal bedrijven, maar die is al jaren bezig. Aan de ene kant stoppen er boeren, maar aan de andere kant zie je dat andere bedrijven weer groeien. De landbouwgrond wordt benut en dat is maar goed ook, want we maken er fantastisch voedsel van."



Wel verduurzamen

Bruins staat wel achter het idee om de veehouderij te verduurzamen, maar zegt dat men daar al veel langer mee bezig is. "Dat is het belangrijkste onderwerp binnen de veehouderij. We werken daar ook hard aan en zijn daarover in gesprek met verschillende partijen." Als het aan Bruins ligt, komt er ook een ministerie van Landbouw. "Daar kun je dit soort vraagstukken heel goed bespreken."



Volgens Bruins leveren koeien juist ook een belangrijke bijdrage. "Bepaalde gronden worden met een reden ingezet voor de melkveehouderij, omdat er behalve gras verder weinig kan groeien. Daar kun je geen akkerland van maken. Juist in de melkveehouderij kunnen we laagwaardige producten als gras omzetten in melk en vlees."