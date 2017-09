Hardleerse pedofiel uit Emmen moet weer de cel in

De rechtbank in Assen (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - Een pedofiel uit Emmen moet negen maanden de cel in. Hij overtrad de voorwaarden van een eerder opgelegde straf door op een kermis te werken.

Ook liet de 30-jarige man een 17-jarige jongen bij hem logeren en probeerde hij via Facebook in contact te komen met kinderen. Begeleiders van de man vinden hem een gevaar voor kinderen. De rechter is het hiermee eens en stuurt de man weer de cel in.



De man ging al drie keer eerder de fout in en werd betrapt met kinderporno. Op dit moment loopt er een nieuw onderzoek tegen de man omdat hij weer verdacht wordt van het bezit van kinderporno.