Vier maanden cel voor vechtend duo in coffeeshop Assen

Beide mannen moeten de cel in (foto: Pixabay)

ASSEN - Twee mannen van 42 en 43 jaar uit Assen zijn veroordeeld tot vier maanden cel voor poging tot doodslag.

De mannen kregen in december 2014 ruzie in coffeeshop Happy Corner in Assen. De 43-jarige Assenaar was de aanstichter, zo oordeelde de rechter. Hij stompte de 42-jarige man meerdere keren in zijn gezicht.



De 42-jarige pakte vervolgens iets scherps en puntigs uit zijn zak en stak zijn belager in het gezicht en bovenlijf. Volgens de rechter was er geen sprake van noodweer, omdat hij de tegenaanval koos terwijl op camerabeelden te zien was dat hij ook weg had kunnen lopen.



De ruzie ontstond toen de 42-jarige man de andere man aansprak op het lastigvallen van meerdere bezoekers. De rechter hield rekening met het tijdsverloop in de zaak.