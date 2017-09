Aanklager eist verklaring spugende Locadia

Jürgen Locadia moet vrezen voor een schorsing (foto: ANP / Marcel van Hoorn)

VOETBAL - De aanklager betaald voetbal heeft om verklaringen gevraagd van PSV en Jürgen Locadia over het gedrag van de aanvaller uit Emmen in de wedstrijd van zondag tegen sc Heerenveen.

Locadia zou hebben gespuugd naar tegenstander Denzel Dumfries. Speler en club hebben tot woensdag 10.00 uur de tijd hun versie in te leveren. Daarna bepaalt de aanklager of hij Locadia al dan niet schorst, meldde de KNVB.



PSV dreigt daarmee in de topper van komende zondag tegen kampioen Feyenoord nog een aanvaller te moeten missen. Hirving Lozano kreeg maandag al een schikkingsvoorstel van drie wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk, voor zijn rode kaart in het duel met Heerenveen. De Eindhovense club is het niet eens met die schorsing en in beroep gegaan.