Fietsers van Meppel naar Den Haag zijn halverwege [update]

MEPPEL - Bestuurders, ondernemers en andere fietsgekken uit Drenthe zijn vanochtend vertrokken voor een fietstocht van Meppel naar Den Haag. De tocht is in totaal 180 kilometer lang.

De deelnemers willen met de fietstocht aantonen dat Drenthe helemaal niet zo ver van Den Haag ligt als sommige politici soms denken. "Drenthe ligt echt op fietsafstand van Den Haag. Dat gaan we vandaag laten zien. Ook al zit het weer niet helemaal mee", zegt projectleider Dennis Schomaker die zelf ook meefietst.De groep gaat proberen gemiddeld 32 kilometer per uur te fietsen en hoopt rond vier uur aan te komen in de hofstad. Onder de deelnemers zitten onder andere burgemeester Marco Out van de gemeente Assen en advocaat Niek Heidanus uit Eelderwolde. Voor RTV Drenthe fietst verslaggever Jeroen Willems mee.De fietstocht maakt deel uit van de activiteiten die de provincie Drenthe organiseert rondom Prinsjesdag. Vanuit een eigen ambassade in de hofstad worden onder meer debatten en een Drentse markt georganiseerd om Drenthe onder de aandacht te brengen.