Psycholance in anderhalve maand veertig keer uitgerukt

ASSEN - De psycholance is in de eerste anderhalve maand in Drenthe veertig keer uitgerukt.

De speciaal omgebouwde ambulance moet de politie gaan ontlasten bij het vervoer van verwarde personen."Wij zijn heel positief over de eerste weken", zegt directeur operations bij UMCG Ambulancezorg Marieke Schnoing. "We hebben bijna veertig ritten gehad die allemaal legitiem zijn geweest."De psycholance is een omgebouwde ambulance, speciaal ingericht om verwarde personen in een noodsituatie op te vangen en naar een hulplocatie te brengen. Sinds 14 augustus rijdt de psycholance door Drenthe . "We hebben in principe elke dag een rit gehad, op twee dagen na. En we zitten nog niet aan onze taks", zegt Schnoing.Desondanks dat er nog wel patiënten bij kunnen, waakt Ambulancezorg er wel voor dat het succes niet een valkuil wordt. "We moeten oppassen dat er niet te veel vraag en te weinig aanbod ontstaat. Er is nu een flyer in de maak met daarin informatie over wanneer men de psycholance kunt inzetten", vertelt Schnoing.Om de twee weken wordt er geëvalueerd en dat levert waardevolle informatie op. Zoals over het inzettijdstip en de patiëntendoelgroep. Schnoing: "Bij de GGZ behandelt men bijvoorbeeld meerderjarigen, maar als we minderjarigen tegenkomen kunnen we die niet laten staan. Ons overleg is daarin heel belangrijk."