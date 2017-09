Nieuwe Top Dutch-campagne moet 2.000 banen opleveren

ASSEN - Drenthe gaat samen met Friesland en Groningen door met de Top Dutch-campagne. De komende twee jaar wordt er internationaal campagne gevoerd om bedrijven naar het Noorden te halen.

De Top Dutch -campagne werd begin dit jaar gelanceerd, nadat de baas van autofabrikant Tesla bekendmaakte een fabriek in Europa te willen openen. Via sociale media werd gelobbyd om de fabriek naar Noord-Nederland te halen. De campagne oogstte veel lof , onder meer van prins Constantijn van Oranje De campagne wordt nu breder getrokken. Doelstelling is om binnen twee jaar 2.000 extra banen te realiseren in de Noordelijke provincies.