Mini-documentaire geschiedenis 25 jaar museumspoorlijn STAR

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

En dat waren in Pathuis' kinderjaren goederentreinen. Bijvoorbeeld voor Phlips in Stadskanaal. Naar Gieten reden treinen voor vleesfabriek Udema, en aardappelen kwamen uit Rolde. Personenvervoer was toen al opgeheven. Stadskanaal ontwikkelde zich vanaf 1900 eeuw tot een flink spoorweg-knooppunt. Uit alle windstreken kwamen er treinen: Emmen, Assen, Ter Apel, Groningen en Delfzijl. De trein was het nieuwe vervoermiddel. In de tweede helft van de vorige eeuw verdrong het wegverkeer de trein en werden een groot deel van de spoorlijnen gesloten en opgebroken. Alleen Veendam - Musselkanaal bleef liggen voor het goederenvervoer. Toen ook dat ophield wilden de Nederlandse Spoorwegen ook de laaste 27 kilometer spoorlijn slopen.



Omdat ook het stationsgebouw in Stadskanaal door NS is gesloopt komt er in 1997 een nieuw station



in 2007 maken de kleine stoomlocomotieven Anna en Emma maken plaats voor De Rus



En er volgen nog meer grotere stoommonsters die helemaal in eigen beheer worden gerestaureerd,