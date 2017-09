Assen krijgt dit weekend al een nieuwe discotheek

ASSEN - Een week na de sluiting van drie cafés in Assen komt er een nieuwe discotheek in de stad. Aanstaande vrijdag opent de disco voor het eerst haar deuren in de Rolderstraat.

De nieuwe discotheek komt in een ruimte boven café Bullseye van eigenaar Paul van Essen.Van Essen speelt daarmee in op de sluiting van drie uitgaansgelegenheden aan de Brink afgelopen week. Hotel de Jonge vond cafés the Beefeater, Feestcafé en Club11 niet winstgevend genoeg en gasten van het hotel ervoeren overlast van de nachthoreca."Afgelopen zaterdagavond ging ik even kijken bij de drie cafés die voor het laatst open waren en zag ik hoeveel mensen er stonden", zegt eigenaar Van Essen. "Zoveel jeugd en ook jongvolwassenen moeten dat plekje nu missen en gaan dan door de stad heen zwerven. Toen dacht ik: dit moeten we gewoon doen. Klaar."Van Essen is sinds drie weken de nieuwe eigenaar van café Bullseye en wilde eigenlijk alleen maar bedrijfsuitjes en andere evenementen organiseren in het gedeelte boven het café. "Deze ruimte is misschien wel het best bewaarde geheim van Assen", zegt Van Essen terwijl hij kijkt naar de flikkerende discolampen. "Dit is de enige ruimte in de stad waar zo'n club voor jongeren direct geopend kan worden. En ik ben toch een ondernemer, daar moet ik op inspringen."Er kan straks maximaal tachtig man terecht in de discotheek. Op vrijdagnacht zijn jongeren tot achttien jaar er welkom en wordt er geen alcohol geschonken. Zaterdagnacht zal het café langer open zijn, wordt er wel alcohol geschonken en mogen er alleen mensen van boven de achttien komen.Nachtburgemeester Zed Zeedy is blij met de opening van de nieuwe discotheek, maar zegt ook dat het probleem hiermee niet volledig is opgelost. Zeedy: "Het is niet een gigantisch grote invulling, maar wel een begin. Een hele grote groep mensen die in het uitgaansgebied elk weekend van de partij was, zal zich nog steeds verspreiden over de stad."De nachtburgemeester wil met de gemeente in gesprek om te kijken naar meer plekken waar jongeren 's nachts kunnen uitgaan.