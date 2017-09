Zorgelijke reacties op interne problemen bij Treant

HOOGEVEEN - Er zijn problemen bij de Treant Zorggroep. De ondernemingsraad (OR) heeft een conflict met de Raad van Toezicht, de medische staf wil een vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur en de ziekenhuisgroep zit opnieuw in de rode cijfers. En als klap op de vuurpijl loopt gemotiveerd en gekwalificeerd medisch personeel weg.

Carla van de Wiel, voorzitter van de Raad van Bestuur reageert per mail. Volgens haar wordt er een verkeerd beeld geschetst van de situatie. Dat er goed en gekwalificeerd specialistisch personeel zou weglopen zou een situatie van vorig jaar betreffen. "Gemeten in voltijdsbanen werken er nu 137 fte méér bij onze organisatie dan een jaar geleden."Volgens Van de Wiel is Treant daarnaast nog altijd in gesprek met de ondernemingsraad over de benoeming van medisch specialisten in de Raad van bestuur. De ondernemingsraad is tegen dat bestuursmodel en vindt dat haar adviesrol is genegeerd.Maar Van de Wiel denkt dat een gang naar de rechter valt te voorkomen: "Mogelijke belangenverstrengeling (bij medisch specialisten in de Raad van Bestuur) moet worden voorkomen. Bijvoorbeeld door er voor te zorgen dat de voorzitter een doorslaggevende stem heeft in de raad."Geert Metselaar van Denktank Ziekenhuis Bethesda maakt zich juist ernstige zorgen over de ontwikkelingen bij het ziekenhuis in Hoogeveen. "Wij weten uit cijfers dat er patiënten uit de regio Hoogeveen bij Treant weglopen en dat verzwakt de club alleen maar verder. En ondertussen gaan de perikelen binnen Treant maar door. Het fusie-project is nog steeds niet afgerond. Elke keer zijn er zaken uit het verleden of heden die niet gesmeerd lopen.""Wij maken ons zorgen dat voorzieningen, zoals eerder de intensive care-afdeling, uit Hoogeveen verdwijnen. Als er nu een ombuiging van 15 miljoen wordt uitgezet, die niet ten koste gaat van het personeel, dan vragen wij ons af waarom dat nu nog niet gebeurt", aldus de voorzitter van de Denktank.Volgens Metselaar blijven de perikelen binnen de Treant Zorggroep voortduren. De Denktank heeft een kritisch rapport aangeboden , maar Metselaar is er niet van overtuigd dat er naar hen geluisterd wordt. De Denktank en Treant Zorggroep treffen elkaar gemiddeld een keer in de zes weken. Metselaar: "Ik weet niet of het goed afloopt. We zien het ziekenhuis in Hoogeveen afglijden."Frits Kappers van de voormalige actiegroep Bethesda roept de Raad van Toezicht middels een open brief op "voltallig af te treden". Kappers wijst op de uitspraak van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg die het 'ernstig verwijtbaar' noemde hoe de Raad van Toezicht eind 2016 tot het ontslag van de voormalig bestuurders Guus Bruins en Marcel Kuin kwam. Na die uitspraak stopte voorzitter Bas Eenhoorn van de Raad van Toezicht vorige maand van de één op de andere dag met zijn werk. Kappers schrijft nu aan de resterende leden van de Raad van Toezicht: "U bent in gelijke mate als de heer Eenhoorn verantwoordelijk voor het slechte werkgeversschap. De vraag rijst wat de ware reden van het door u ingediende verzoek tot ontslag (van Guus Bruins). Uw toekomstig funcioneren kan daardoor nooit meer los worden gezien van uw kennelijk verborgen agenda."