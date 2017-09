Uitkomsten onderzoek bevingsschade Zuidlaren volgende maand bekend

ZUIDLAREN - Inwoners van Zuidlaren en omgeving krijgen in oktober duidelijkheid over de oorzaak van schade aan hun huizen. De schades worden onderzocht door bureau Witteveen+Bos.

Zuidlaren werd op 23 december vorig jaar getroffen door een aardbeving van 2.4 op de schaal van Richter. Het Centrum Veilig Wonen kreeg na een beving ruim 350 schademeldingen binnen.Het bureau Witteveen+Bos startte in maart in opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) met een onderzoek naar de oorzaak van de schades. De resultaten zouden in juni van dit jaar al bekend worden, maar dat lukte niet. De extra tijd heeft het ingenieursbureau gebruikt voor aanvullende analyses en onderzoeken. "Zodra we een exacte publicatiedatum hebben vastgesteld, informeren wij u daarover via de mail/post", schrijft Witteveen+Bos in een brief.Na de aardbeving in december kwamen in totaal 358 meldingen van schade binnen bij Witteveen+Bos. Volgende maand krijgen 350 daarvan een eindoordeel."De overige 8 dossiers bevinden zich nog in het beoordelingsproces", aldus Witteveen+Bos. Als mogelijke oorzaak daarvoor noemt het bureau dat de schade pas later gemeld is. De oorzaak van die schades wordt later bekend gemaakt.