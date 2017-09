Chauffeurs boevenbus Veenhuizen zoeken versterking: 'Het moet leuk blijven'

VEENHUIZEN - Het Gevangenismuseum in Veenhuizen schreeuwt om vrijwilligers die de historische boevenbussen willen rondrijden. Nu zijn er twaalf vrijwillige chauffeurs, maar het museum zou er dolgraag acht bij hebben.

De groep chauffeurs is de afgelopen tijd flink uitgedund door ziekte en ouderdom. De twaalf die er nog zijn, kunnen de stroom passagiers niet meer aan. Met name tijdens de drukke vakantieperioden, blijkt de groep te klein."Er wordt nu roofbouw op ze gepleegd. Afgelopen zomer moest ik ze soms wel vier of vijf keer per week inroosteren. Normaal gesproken zou dat vier of vijf keer per maand moeten zijn", vertelt vrijwilligerscoördinator van het Gevangenismuseum Anne van Schepen. "Maar we kunnen de mensen natuurlijk geen nee verkopen."De huidige chauffeursgroep bestaat volledig uit mannen. De jongste is zestig jaar, de oudste bijna 82. Eén van hen is Johan van Maaren (67) uit Veenhuizen, oud-afdelingshoofd van de voormalige inrichting Groot Bankenbosch, die sinds een paar jaar bestuurder is van de boevenbus. "Ik doe het omdat ik het leuk vind om met zo'n mooie oude bus te rijden en voor de gezelligheid. Je hebt leuke contacten met de passagiers en met je collega's. Het geeft een leuke invulling aan je dag."Van Maaren haalde ooit tijdens diensttijd het groot rijbewijs en heeft dat altijd bijgehouden. "Dat kwam mooi van pas. Anders had ik niet de bus mogen rijden." Hij juicht het toe als er snel nieuwe collega's bijkomen. "Zo druk als het afgelopen zomer was, dat begon bijna op werk te lijken en dat is echt niet de bedoeling. Het moet wel leuk blijven."De nieuwe krachten moeten een groot rijbewijs hebben, oftewel rijbewijs D, en ook beschikken over code 95. "Deze code is een verplicht bekwaamheidscertificaat, waarvoor je elke vijf jaar een test moet halen. Dat doen we met onze club vrijwilligers altijd bij een verkeersschool in Assen. Maar het mooiste zou zijn als zich mensen zouden melden die een code hebben die nog twee jaar geldig is. Daarmee zijn we echt geholpen", aldus Van Schepen.Verder moeten de chauffeurs klantvriendelijk zijn, iets met oude techniek hebben, 'want het zijn wel veertig jaar oude DAF's', en bereid zijn iets over de historie van Veenhuizen te vertellen. "We hebben natuurlijk onze gidsen op de boevenbus, maar ook aan chauffeurs wordt door passagiers een en ander gevraagd. Dan is het leuk als ze antwoord hebben."En hoewel alle vrijwilligers meer dan welkom zijn, Anne van Schepen en Johan van Maaren hebben nog wel een wens. "Het zou mooi zijn als we er een paar vrouwen bij zouden krijgen. We zijn nu alleen met mannen, dat zouden we graag anders willen. En als chauffeur in dit geweldige dorp heb je echt een wereldvrijwilligersbaan," besluit Van Maaren.Chauffeurs kunnen zich melden via de website van het Gevangenismuseum Veenhuizen