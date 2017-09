File na ongeluk op A28 opgelost (update)

DE WIJK - Tussen Staphorst en De Wijk staat vanwege een ongeval sinds het einde van de middag een file van acht kilometer. De vertraging is volgens de ANWB langer dan een uur.

Bij het ongeval waren volgens de Verkeers Informatie Dienst (VID) vijf auto's betrokken.Volgens Rijkswaterstaat is er niemand gewond geraakt bij het ongeval. Het slechte weer was vermoedelijk de oorzaak van het ongeval.De file is volgens de ANWB inmiddels opgelost.