De dag van boswachter Pauline Arends

ROEG! wordt gemaakt met de boswachters. Maar hoe ziet de dag van een boswachter eruit? Vandaag de dag van Pauline Arends.

Pauline begint de dat met het verzorgen van haar beesten. Ze laat de hond uit, voert de kippen en de paarden en raapt eitjes."De laatste tijd wandelde er een kip mee als ik met de hond liep. Helaas is dit voorbij, de kip is doodgereden op de weg."Na het verzorgen van de dieren gaat ze naar haar werk, met als standplaats Elp. "Voordat de koffie begint bekijk ik mijn mails. Mijn werkplaats is een rariteitenkabinet. Ik stal daar leuke voorwerpen en schedels uit, die ik in de bossen vind."Als ze hiermee klaar is gaat ze naar buiten om haar taken en opdrachten uit te voeren. Hier hoort het inventariseren en monitoren van planten en dieren bij."De laatste tijd ben ik bezig met het inventariseren van sprinkhanen. Hier heb ik van alles voor nodig: determinatieboek, vangnet, batdetector (om de geluiden te horen), loepje om details van dichtbij te bekijken en buisjes waar ik de sprinkhanen in opsluit."Tijdens haar werk komt ze van alles tegen, zoals omgewaaide bomen of bomen waar de bliksem is ingeslagen. "Ga dus nooit met onweer in een bos schuilen", waarschuwt Pauline.Toch vindt Pauline deze omgewaaide bomen goed. "Dit levert een nieuw en fantastisch leefgebied op voor bepaalde bijensoorten. En dat maakt me blij."Tijdens haar werk begeleidt Pauline ook vrijwilligers, bijvoorbeeld op zaterdagmorgen de natuurwerkgroep KNNV in Assen. "Ik bezoek ze op locatie en we bespreken de werkzaamheden. Afgelopen weken zijn we bezig geweest met het boomvrij maken van stuk heide bij de Leberenplas.Ook 's avonds is Pauline met de natuur bezig. "Ik ga vaak nachtvlinderen. Met een felle lamp worden nachtvlinders op een laken gelokt. Soms komt er iets anders op de lamp af, zoals deze haft."Meestal wordt het een latertje, een uur of twee. Daarna loop ik nog een laatste ronde met de hond en ook dan is er nog van alles te beleven en kom ik van alles tegen. Zoals een alpenwatersalamander, die rustig op straat ligt."Volg Pauline ook via www.roeg.tv