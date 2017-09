Jannes: 'Ik heb als artiest veel gekregen, nu wil ik iets teruggeven´

EMMEN - Op 7 oktober viert Jannes dat hij vijftien jaar in het vak zit. Dat doet hij met een jubileumconcert in het GelreDome-stadion in Arnhem.

Zulke grote optredens blijvend spannend, volgens Jannes. Een goed voorbeeld was z'n optreden in Ahoy. "De eerste keer in Ahoy was misschien wel spannender. Je hoopt altijd dat het lukt en dat er voldoende mensen komen. Het ging gelukkig goed en het was uitverkocht, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Het was best beangstigend."Wat veel mensen vergeten, is dat artiesten veel verantwoordelijkheden hebben. "Het is een hele onderneming en je steekt je nek ervoor uit", vertelt Jannes. "Er zijn veel mensen bij zoiets betrokken en je wilt in ieder geval quitte spelen qua kosten."In het GelreDome kan meer publiek dan in Ahoy. Het jubilieumconcert is al stijf uitverkocht . Jannes wilde betaalbare kaartjes voor het publiek. "Ik heb als artiest veel gekregen, nu wil ik iets teruggeven.""Wij gaan voor de twintigduizend mensen. Er kunnen wel meer mensen in het stadion, maar wij willen dat het concert tastbaar blijft voor het publiek. Het is jammer voor de mensen die geen kaartjes hebben kunnen kopen, maar het blijft hier niet bij. Wie weet dat er in de toekomst een theatertour komt."