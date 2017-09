Eis van 240 uur taakstraf voor veroorzaker treinongeluk Dalfsen

ZWOLLE/EMMEN - Het Openbaar Ministerie eist 240 uur taakstraf tegen de 23-jarige man die op 23 februari 2016 met een hoogwerker een treinongeluk veroorzaakte bij Dalfsen.

Dat meldt RTV Oost . Bij het ongeluk kwam de machinist van de trein om het leven. De man zelf wist op tijd uit de hoogwerker te springen.Het OM verwijt de man, die vandaag zicht- en hoorbaar geëmotioneerd voor de rechter stond, dat hij grote risico's heeft genomen. Hij was onvoldoende op de hoogte van de dienstregeling en van de snelheid waarmee de hoogwerker reed.De officier van justitie acht schuld aan het ongeluk bewezen. "Ik realiseer mij dat de verdachte een zwaar kruis moet dragen."Dat hij eerste hulp heeft verleend en geprobeerd heeft in contact te komen met de familie, werd door de officier positief ontvangen. Zelf ervaart hij nog dagelijks de gevolgen van het ongeval. Hij vindt het moeilijk om over zichzelf te praten, gezien het leed van de familie van het slachtoffer.De verdachte vertelde in de rechtszaal over het moment van de botsing: "Ik was klaar met het vellen van de boom, zette de hoogwerker voor de oversteek en wachtte tot de eerste trein passeerde. 'Mooi', dacht ik, dan kan ik gelijk oversteken. Tijdens de drie minuten durende voorbereiding voor de oversteek heb ik niet op de klok gekeken. Ik ben nog uit de bak gestapt om te kijken of de overweg vrij was. Toen ben ik in de hoogste versnelling overgestoken.""Toen ik met het bakje over de spoorweg was, zag ik de trein al aankomen. Ik heb toen met armzwaaiingen geprobeerd te waarschuwen. Dat was nog voordat de overweg ging rinkelen. Ik ben er op het laatste moment afgesprongen en voelde het bakje nog tegen mijn voet slaan."Bij de zitting was ook de weduwe van de machinist uit Kampen aanwezig. Ze maakte gebruik van haar spreekrecht, maar verliet daarna weer de rechtszaal. "Het was niet gebeurd als de bestuurder zich verdiept had in de dienstregeling. Als de bestuurder moeite had gedaan. Maar ik wil mezelf beschermen tegen de emoties. We waarderen zijn intentie, maar deze zitting had voor ons niet gehoeven."Op de spoorovergang bij het Lage Veld botste de trein, die onderweg was van Zwolle naar Emmen, vorig jaar februari op een overstekende hoogwerker. Door het ongeluk ontspoorde de trein. De machinist, een 49-jarige man uit Kampen, kwam om het leven. Zes inzittenden raakten gewond.