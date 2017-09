Hanneke Bruggeman in haar eentje directeur bij De Nieuwe Kolk

ASSEN - Hanneke Bruggeman (54) uit Ekehaar wordt in haar eentje directeur-bestuurder van De Nieuwe Kolk (DNK) in Assen. Ze krijgt de leiding over theater, bioscoop en bibliotheek.

Bruggeman moet het succes van DNK verder uitbouwen, ook als evenementenlocatie. Ze wordt per 1 oktober de enige directeur-bestuurder, na het vertrek van theaterdirecteur Hilko Folkeringa naar de Zwolse Theaters.Folkeringa en Bruggeman runden vanaf 1 januari samen De Nieuwe Kolk, omdat theater en bioscoop fuseerden met de bibliotheek. Hanneke Bruggeman voerde sinds 2012 de directie over de Bibliotheek Assen. Daarvoor was ze manager.Volgens de Raad van Toezicht van DNK ontstaat er met de keuze voor een eenhoofdige directie 'ruimte voor het verder ontwikkelen van de organisatie de komende maanden'. "We hebben er vertrouwen in, dat onder leiding van Hanneke Bruggeman, de oorspronkelijke labels van De Nieuwe Kolk goed geborgd zijn", aldus voorzitter Titia Siertsema.Voor het theater van DNK is besloten een tijdelijke programmeur aan te trekken. Eerder deze zomer werd al bekend dat Annelies Klunder vertrekt bij het Asser theater. Ze wordt directeur van Geert Teis in Stadskanaal.Haar plek wordt tijdelijk ingevuld door Rommy Bijlsma uit Hoogeveen. Zij is nu hoofd marketing bij theater De Voorveghter in Hardenberg, en combineert dat tijdelijk met de functie bij DNK. Bijlsma werkte daarvoor bij theater De Tamboer in Hoogeveen en later bij De Harmonie in Leeuwarden.De Raad van Toezicht zoekt nog verder naar een nieuwe programmeur voor De Nieuwe Kolk.