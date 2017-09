Schutrups en Drenthe College starten podologie-opleiding

Jan Schutrups (rechts) opent op 14 september de Schutrups Academy. (foto: RTV Drenthe)

EEXT - Schutrups Schoenen uit Eext gaat samen met het Drenthe College een Podologie-opleiding opzetten. Op 14 september is de aftrap van de Schutrups Academy.

De vierjarige mbo-opleiding biedt de elf deelnemers mogelijkheden tot specialisatie, een vervolg op hbo-niveau en de kans op een baan bij Schutrups Schoenen.



Podologie betekent voetkunde en richt zich of klachten aan onder meer de voeten, heupen en knieën. Jan Schutrups, eigenaar van Schutrups Schoenen, is enthousiast over de nieuwe academie. "Ik voorzie binnenkort een tekort aan podologen en was mij aan het oriënteren op een opleiding in eigen beheer." Met het plan hoopt Schutrups de regio Borger-Odoorn op de kaart te zetten.